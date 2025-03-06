Galatasaray'da, Alanyaspor Mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla start verilen idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla sürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA