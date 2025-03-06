17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu

Bugüne kadar 30’dan fazla şampiyonluk kazanan 17 yaşındaki Elif Berfin Altun Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bir başarıya daha imza attı. Genç sporcu altın madalya kazandı.

Son Güncelleme:
17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu

Küçük yaşlardan itibaren sporca ilgilenen 17 yaşındaki sporcu Elif Berfin Altun, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 1-7 Mart arasında düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile ismini başarılı isimlerin bulunduğu listeye yazdırdı.

17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu - Resim : 1

Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin, rekor kırarak finale kaldı. Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif Berfin, Avrupa gençler şampiyonu oldu.

17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu - Resim : 2

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'

Türkiye’yi gururlandıran genç sporcu sevincini şu sözlerle dile getirdi: Bu başarıyı ülkeme armağan ediyorum. Çok çalıştım ve emeğimin karşılığını aldım. Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, hedefim dünya şampiyonluğudur.

Kaynak: DHA

Etiketler
Elif Berfin Altun Hırvatistan şampiyon
Son Güncelleme:
Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Derbi Fenerbahçe'den Galatasaray Derbisi İçin Flaş Talep
İskoç Basınının Mourinho Korkusu: 'Gözlerimin İçine Baktı ve...' İskoç Basınının Mourinho Korkusu: 'Gözlerimin İçine Baktı ve...'
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi Mimar Ece Gürel’in Sağlık Durumu Kritik! Entübe Edildi