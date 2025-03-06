17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu
Bugüne kadar 30’dan fazla şampiyonluk kazanan 17 yaşındaki Elif Berfin Altun Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bir başarıya daha imza attı. Genç sporcu altın madalya kazandı.
Küçük yaşlardan itibaren sporca ilgilenen 17 yaşındaki sporcu Elif Berfin Altun, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 1-7 Mart arasında düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile ismini başarılı isimlerin bulunduğu listeye yazdırdı.
Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin, rekor kırarak finale kaldı. Finalde Macar Reka Toma'yı 15-12 mağlup eden Elif Berfin, Avrupa gençler şampiyonu oldu.
'BU DAHA BAŞLANGIÇ'
Türkiye’yi gururlandıran genç sporcu sevincini şu sözlerle dile getirdi: Bu başarıyı ülkeme armağan ediyorum. Çok çalıştım ve emeğimin karşılığını aldım. Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, hedefim dünya şampiyonluğudur.
Kaynak: DHA
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