Kolesterol Düşmanı En İyi Kahvaltı Seçildi! Uzmanlar Altını Çizerek Öneriyor

Beslenme uzmanları, bu noktada kinoa gibi lif ve protein açısından zengin besinleri öne çıkarıyor. Peki özellikle kahvaltıda hangi besin tüketilmeli? İşte uzmanların seçtiği en iyi kolesterol düşmanı besin:

KAHVALTININ YILDIZI KİNOA

Kinoa, içerdiği dokuz temel amino asit sayesinde tam bir protein kaynağı olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda lif bakımından zengin olan bu tahıl, kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı oluyor ve uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Uzmanlar, yüksek kolesterolü olanların kahvaltılarında kinoayı tercih etmesini öneriyor.

Kinoanın kullanımı da oldukça pratik. Kabuğu çıkarılmış taneler, tuzlu kahvaltılarda yumurta veya pastırmayla birlikte, tatlı kahvaltılarda ise tarçın ve balla karıştırılarak yulaf lapasında değerlendirilebiliyor. Üstelik pişme süresi yalnızca 15 dakika.

KİNOANIN FAYDALARI NELERDİR?

Protein desteği: Kinoadaki tam protein, günün ilk öğününde vücudu enerjiyle donatıyor ve tokluk hissi yaratıyor. Haftada en az bir kez kuruyemiş, tam tahıl, tohum ve baklagillerden protein almak kalp sağlığını destekliyor ve kolesterol seviyelerini düşürüyor.

Lif kaynağı: Kinoanın bütün taneleri lif bakımından zengin. Diyet lifi, kolesterolün emilimini azaltarak vücuttan atılmasını hızlandırıyor. Uzmanlar erkeklerin günde 31–34 gram, kadınların ise 25–28 gram lif tüketmesini öneriyor.

KAHVALTININ ÖNEMİ NEDİR?

Araştırmalar, kahvaltıyı atlamanın enerji düşüklüğü, kaygı ve açlık-tokluk sinyallerinde bozulmalara yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için kahvaltıyı atlamak “kötü kolesterol”ün artmasına neden olabiliyor.

Kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ve gün boyu enerjik kalmak için lif açısından zengin bir kahvaltı şart. Kinoalı kahvaltılar, açlık hissini azaltırken kilo kontrolüne ve kan şekeri dengesi sağlamaya da yardımcı oluyor.

