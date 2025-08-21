Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. Hafta heyecanı başlıyor. Gözler ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın maçına çevrildi. Kayserispor’la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hedef 3 puan.

Cimbom’un maç hazırlıkları sürerken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmanın favorisini net bir dille açıkladı.

AHMET ÇAKAR’DAN BOMBA TAHMİN: ‘HİÇ ŞANSLARI YOK, ONLAR KAZANIR!’

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın mevcut kadro kalitesi ve oyun gücüyle ligin en büyük favorisi olduğunun altını çizdi. Bu nedenle Kayserispor'un evinde olmasına rağmen bir şansı olmadığını belirten Çakar, maçın galibinin şimdiden belli olduğunu ima ederek, "Galatasaray kazanır," dedi.

İki takımın ligdeki mevcut form durumları da Ahmet Çakar'ın tahminini destekler nitelikte.

Galatasaray: Sezona fırtına gibi başladı. Oynadığı ilk iki maçını da kazanarak 6 puan topladı ve ligin 2. sırasında yer alıyor.

Kayserispor: Ligdeki ilk hafta maçı ertelenen Kayserispor ise, çıktığı tek maç olan Başakşehir deplasmanından beraberlikle ayrılarak 1 puan toplayabildi ve 9. sırada bulunuyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu zorlu mücadeleye dair detaylar ise şöyle:

Tarih: 24 Ağustos Pazar

Saat: 21:30

Stadyum: RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri

