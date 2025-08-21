Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'in 3. Haftasında Kayserispor’la karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan iddialı bir tahmin geldi. Lige fırtına gibi başlayan ve 2’de 2 yapan sarı-kırmızılıların maçı rahat bir şekilde alacağını söyledi. İşte Ahmet Çakır’ın tahmini…

Son Güncelleme:
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. Hafta heyecanı başlıyor. Gözler ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’ın maçına çevrildi. Kayserispor’la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hedef 3 puan.

Cimbom’un maç hazırlıkları sürerken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmanın favorisini net bir dille açıkladı.

AHMET ÇAKAR’DAN BOMBA TAHMİN: ‘HİÇ ŞANSLARI YOK, ONLAR KAZANIR!’

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın mevcut kadro kalitesi ve oyun gücüyle ligin en büyük favorisi olduğunun altını çizdi. Bu nedenle Kayserispor'un evinde olmasına rağmen bir şansı olmadığını belirten Çakar, maçın galibinin şimdiden belli olduğunu ima ederek, "Galatasaray kazanır," dedi.

Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ - Resim : 1

İki takımın ligdeki mevcut form durumları da Ahmet Çakar'ın tahminini destekler nitelikte.

Galatasaray: Sezona fırtına gibi başladı. Oynadığı ilk iki maçını da kazanarak 6 puan topladı ve ligin 2. sırasında yer alıyor.

Kayserispor: Ligdeki ilk hafta maçı ertelenen Kayserispor ise, çıktığı tek maç olan Başakşehir deplasmanından beraberlikle ayrılarak 1 puan toplayabildi ve 9. sırada bulunuyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu zorlu mücadeleye dair detaylar ise şöyle:

Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ - Resim : 2

Tarih: 24 Ağustos Pazar
Saat: 21:30
Stadyum: RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri

Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti! Mourinho 9 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Kulüp Bul!Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti! Mourinho 9 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Kulüp Bul!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ahmet Çakar Galatasaray
Son Güncelleme:
Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti! Mourinho 9 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Kulüp Bul! Yıldız ismi Kapının Önüne Koydu
Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi? Yeşil Çerçeveli Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor? Türkiye'de de Geçerli mi?
Türk Basketbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti: Fenerbahçe Yasta Basketbol Efsanesi Hayatını Kaybetti! Fenerbahçe Yasta
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’ Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu! Anne Yüksel Güran’ın Cezaevinde Ne Anlattığını Açıkladı Narin’in Ölümünün Ardından 1 Yıl Geçti… Baba Arif Güran Konuştu!