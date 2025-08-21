Türk Basketbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti: Fenerbahçe Yasta

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti. Sarı-lacivertli kulüp, efsane basketbolcunun kaybıyla büyük üzüntü yaşadı.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden, Fenerbahçe’nin efsane basketbolcusu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca’nın vefatını resmi sosyal medya hesaplarından duyurarak derin üzüntüsünü ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün paylaşımında, “Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

HÜSEYİN KOZLUCA KİMDİR?

Hüseyin Kozluca, Türk basketbolunun altın çağında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarıyla unutulmaz başarılara imza atmış bir efsaneydi. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a 363, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye 205 sayı atarak toplamda 568 sayıyla ezeli rekabetin sayı kralı unvanını elinde bulunduruyordu. 1960’lı yıllarda Fenerbahçe’nin İstanbul Basketbol Ligi’nde kazandığı şampiyonluklarda önemli bir rol oynayan Kozluca, hem oyuncu hem de antrenör olarak sarı-lacivertli kulübe hizmet verdi.

Kozluca, 1954-55, 1955-56 ve 1956-57 sezonlarında Fenerbahçe’nin İstanbul Basketbol Ligi şampiyonluklarında kadroda yer aldı ve 1957, 1959 ve 1965 yıllarında namağlup kazanılan Türkiye Basketbol Şampiyonası zaferlerinde katkı sağladı. Ayrıca, 1966-67 sezonunda Fenerbahçe’nin ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunda da pay sahibi oldu. Ezeli rekabetteki performansıyla adını tarihe yazdıran Kozluca, 10 Ocak 1970’te Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 25. yıl jübile maçında onurlandırılan isimler arasında yer aldı ve hatıra madalyası aldı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Basketbol
