Ukrayna Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskılara karşı önlem olarak politika faizinde 100 baz puanlık artışa gitti. Yapılan güncelleme ile faiz oranı yüzde 15,5 seviyesine yükseldi.

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Ukrayna Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyonun son aylarda öngörülenden daha hızlı yükseldiği belirtildi. Ocak ayında enflasyon oranının yüzde 12,9’a ulaştığı vurgulanırken, önümüzdeki aylarda da artışın devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

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Açıklamada, enflasyonist baskıları dengelemek ve döviz piyasasındaki istikrarı sağlamak amacıyla politika faizinin 100 baz puan artırılarak yüzde 15,5’e çıkarıldığı belirtildi.

Ukrayna Merkez Bankası, daha önce 24 Ocak'ta da benzer bir adım atarak politika faizini 100 baz puan artırmış ve yüzde 14,5 seviyesine yükseltmişti.

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Kaynak: AA

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