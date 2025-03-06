Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar
Mardin’in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştı. Şüphelilerin bu girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yaşandı. 2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı.
Hareket eden minibüs, hırsızların kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.
Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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