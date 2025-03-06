Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar

Mardin’in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştı. Şüphelilerin bu girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yaşandı. 2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı.

Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar - Resim : 1

Hareket eden minibüs, hırsızların kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.

Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar - Resim : 2

Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için harekete geçti.

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Kaynak: DHA

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