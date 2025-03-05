Jandarma Harekete Geçti: 36 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı çalışma yürüttük. Ekiplerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi 36 şahıs tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin özverili çalışmaları sonucunda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 45 şüpheliden 36’sı cezaevine gönderildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen çalıntı malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara iade edildi.
Kaynak: İHA