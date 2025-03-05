Lastiklerin Arasından 10 Kilo Uyuşturucu Çıktı, 'Şeker Sandım' Dedi
Olayla ilgili olarak minibüs sürücüsü İhsan E. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyonunda, minibüsün yedek lastiklerinden 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İhbar alan ekipler İhsan E.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan arama sırasında dedektör köpeği ‘Barbara’, yedek lastiklere tepki verdi. Yapılan detaylı incelemede, lastiklerin içerisinde 10 kilogram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan İhsan E. sorgusunda, uyuşturucu madde hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, "Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Şeker zannediyordum" şeklinde savunma yaptı.
İhsan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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