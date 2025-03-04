76 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: Binlerce Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, son iki haftada 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda, 1 ton 444 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ali Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde ile 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 28 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 12 şüpheli yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg metamfetamin, 60,5 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce; 54 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce; 53,5 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce; 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi."

Kaynak: Haber Merkezi