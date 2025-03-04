17 Yaşındaki Gençlerin Kavgasında Kan Aktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki iki gencin tartışması dehşetle sonlandı. A.M.Ö. ile Berkay M., Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Daha önce aralarında sorun olan gençler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.M.Ö yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve Berkay M.'ye saplamaya başladı.

Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan Berkay M. hekimlerin çabasına rağmen kurtarılamadı.

A.MÖ. ise polis ekipleri tarafın kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA