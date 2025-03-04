17 Yaşındaki Gençlerin Kavgasında Kan Aktı

Tokat'ta gençlerin kavgasında kan aktı. Bıçaklanan Berkay M. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan saldırgan A.M.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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17 Yaşındaki Gençlerin Kavgasında Kan Aktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki iki gencin tartışması dehşetle sonlandı. A.M.Ö. ile Berkay M., Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Daha önce aralarında sorun olan gençler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.M.Ö yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve Berkay M.'ye saplamaya başladı.

17 Yaşındaki Gençlerin Kavgasında Kan Aktı - Resim : 1

Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan Berkay M. hekimlerin çabasına rağmen kurtarılamadı.

A.MÖ. ise polis ekipleri tarafın kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17 Yaşındaki Gençlerin Kavgasında Kan Aktı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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