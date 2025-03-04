Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Kadının Eşi Konuştu

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta 'hava almak için' Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Genç kadından o günden beri haber alınamıyor. Aramalara katılan ve iyi haber için bekleyen eşi Sezer Gürel ise eşinin iş yerinde bazı sorunlar yaşadığını ve istifa aşamasında olduğunu söyledi.

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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Kadının Eşi Konuştu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i bulmak için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ormana gideceğini söyleyerek ayrılan 36 yaşındaki Gürel’den haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırdı. Aramalara özel eğitimli K9 köpekleri de dahil edilirken, Gürel’in yakınları da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Kadının Eşi Konuştu - Resim : 1

EŞİ KONUŞTU

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin sabah 11.30'da evden çıktığını belirtti. Gürel, “Saat 14.30 civarında ailesi kendisine ulaşamayınca beni aradı. 15.00 gibi ben de aradım, telefonu çalıyordu ama açmadı. Saat 18.00’e kadar ulaşamadık. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti, ben ise evde kalacağımı belirtmiştim. Sosyal medya üzerinden İngiltere’deki bir arkadaşıyla fotoğraf paylaşarak konuşmuş” dedi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Kadının Eşi Konuştu - Resim : 2

"İŞ YERİNDE SIKINTILAR YAŞAMIŞTI"

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları’na hakim biri olduğunu vurgulayan Sezer Gürel, kaybolma nedenine dair çeşitli ihtimaller üzerinde durduklarını belirtti. Gürel, “Arkadaşlar gelmeden önce ben de çevrede bir tur arama yaptım. Şu an K9 köpekleriyle detaylı aramalar yapılıyor. Son dönemde iş yerinde bazı sıkıntılar yaşamıştı. Hukuk bürosunda çalışıyordu ve istifası söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Kadının Eşi Konuştu - Resim : 3

Yetkililer, arama çalışmalarının genişletildiğini ve her ihtimalin değerlendirildiğini açıkladı. Ailesi ve yakınları, Ece Gürel’den gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak: AA-İHA

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Belgrad Ormanı kayıp İstanbul AFAD
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