İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında

İzmir’in Çeşme ilçesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 13 adrese operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 kişi de yakalandı.

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından şubat ayı içerisinde Çeşme ilçesinde zehir tacirlerine yönelik 13 operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 73 kök kenevir bitkisi, 794 gram esrar-skank, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 12 adet tüfek fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 18 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyete sevk edilen şahıslardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2’si polisteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA

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