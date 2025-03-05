Hatay'dan Dubaiye 'Zehir' İhracatı! On binlerce Ton Limon İmha Edildi

Hatay’da Dubai’ye ihraç edileceği öğrenilen tonlarca limonda yasaklı pestisit tespit edildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamında ortaya çıkan skandalın ardından 71 tondan fazla limon imha edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Hatay'dan Dubaiye 'Zehir' İhracatı! On binlerce Ton Limon İmha Edildi

Türkiye’de üretilen ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen ürünler zaman zaman çeşitli usulsüzlükler tespit edilerek sınırdan geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yurt içinde denetimler yapmaya devam ediyor.

TONLARCA ÜRÜNDE PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiler son olarak Hatay’da gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Dubai’ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alarak teste tabii tuttu.

Yapılan analizler sonucunda yurt dışına ihraç edilecek olan limonlarda Türkiye’de kullanımı yasak olan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ihraç edilecek ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı gerekçesiyle muhafıza altına alındığı belirtildi.

Hatay'dan Dubaiye 'Zehir' İhracatı! On binlerce Ton Limon İmha Edildi - Resim : 1

LİMONLAR İMHA EDİLDİ

71.250 kilogram limon, ekiplerin gözetiminde 3 Mart 2025 tarihinde imha edilirken, imha anına ait görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada gıda güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız şekilde süreceği mesajı da verildi.

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