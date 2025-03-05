Nafaka Vermek İstemeyen Erkek, Muhbirliğe Soyundu! Kadını İktidara Şikayet Etti: 'Hükümete Hakaret Ediyor'

Türkiye'de kadınlar her gün tacizle, tecavüzle, şiddetle mücadele ederken bir nafaka hakkı da bir başka mücadele alanı olarak karşılarına çıkıyor. Ankara'da bir çift, 2008'de anlaşmalı şekilde boşandı. Tüm skandal o tarihten sonra başladı. Mahkeme, kadına o tarihte 3 asgari ücrete denk gelen 2 bin liralık yoksulluk nafakası verilmesine karar verildi. Erkek, 2017'de, aile mahkemesine başvurarak nafakanın kaldırılması talebinde bulundu, mahkeme ise 2020'de nafakanın 500 liraya indirilmesine karar verdi.

NAFAKANIN YÜKSELTİLMESİ TALEBİ

2020'den bu yana 500 lira nafaka alan kadın, avukatı aracılığı ile mahkemeye nafakanın artırılması için başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, 2020'de hükmedilen liralık nafakanın dönemin asgari ücretinin yaklaşık dörtte birine denk geldiğini ve bu yüzden enflasyonun artması, yaşanan ekonomik değişimler gözetilerek nafakanın artırılarak 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesini talep etti.

NAFAKA VERMEK İSTEMEDİ, KADINI İKTİDARA ŞİKAYET ETTİ

Boşanan erkek, avukatı aracılığıyla dilekçeye yanıt verdi. Boşandığı eşinin iyi bir eğitim ve kariyeri olmasına rağmen kayıtlı bir yerde çalışmadığı belirtilen dilekçede, kadının yaşantısı hedef gösterilerek davanın reddedilmesi talebinde bulundu. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Davacı, eğitim düzeyi son derece yüksek olmasına ve iş bulma gibi bir sıkıntısı olmamasına rağmen yıllardır çalışmamıştır. Çok iyi derecede yabancı dil bilmesine rağmen boşanmanın ardından ısrarla çalışma ve işe girme konusunda isteksiz davranmıştır. Girdiği işlerden ise kısa sürede ayrılmıştır. Davacı bütün vaktini siyasi eylem yapmak, sosyal medya, Twitter ve Facebook’tan hükümet mensuplarına hakarete varan yorum ve eleştiriler yazmakla geçirmektedir.

YAŞANTISINI HEDEF ALDI

Müvekkilimin boşanma kararının alındığı günden bugüne değin işleri kötüye gitmiştir. Bunların yanında davacı iyi bir eğitimi olmasına rağmen kayıtlı bir yerde çalışmamakta, müşterek çocuğun tüm masrafları müvekkil tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında da davacı müvekkilden halen nafaka alarak kendi sabit aylıkları ile müvekkile oranla lüks içerisinde yaşamaktadır. Davacı aslında çalışabilecekken sırf kötü niyetli bir şekilde SGK’dan maaş da almasına rağmen müvekkilden ekstra nafaka talep etmektedir."

'Nafaka' Fotoğrafı: Dilara Açıkyıldız / csgorselarsiv.org

Kaynak: ANKA