Firari Hırsızlara Operasyon: 12 Gözaltı

Ankara’da hırsızlık suçundan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 12 firari gözaltına alındı.

Firari Hırsızlara Operasyon: 12 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ankara Asayiş Aranan Şahıslar Bürosu özel analiz ekibi kurarak hırsızlık olaylarına karışan şahısları belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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