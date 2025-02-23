Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 884 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 20 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar gerçekleşti.
Düzenlenen operasyonlarda 20 şahsa gerekli adli işlemler yapılırken 10 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda ayrıca 884 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: İHA