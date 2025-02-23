Kırıkkale'de 10 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 10 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde operasyon gerçekleşti ve kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında S.Y. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 litre etil alkol ve 10 adet alkol kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA