3 İlde PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

Tunceli merkezli 3 kentte PKK operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 9 kişi gözaltına alındı.

3 İlde PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs ile PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik Tunceli, Mardin ve Bursa'da operasyon gerçekleşti.

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

9 şüpheliden biri tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı, diğer 4'ü hakkında ise tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Kaynak: İHA

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