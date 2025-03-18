O Kentte 2 Ayda 97 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası'nda sahil güvenlik ekiplerinin müdahaleleri hız kesmeden sürüyor. Yılın ilk iki ayında, 37’si çocuk olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın verilerine göre, 4 Ocak’ta Didim açıklarında 12’si çocuk olmak üzere 27 göçmen kurtarıldı.

6 Ocak’ta ise Kuşadası açıklarında 22’si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 1 kaçakçı yakalandı. 23 Şubat’ta ise Kuşadası açıklarında 3’ü çocuk olmak üzere 33 göçmen daha güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İHA