O Kentte 2 Ayda 97 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'da yılın ilk iki ayında 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenleri kandırarak ölüme sürükleyen 1 kaçakçı da yakalandı.
Aydın’ın Didim ve Kuşadası'nda sahil güvenlik ekiplerinin müdahaleleri hız kesmeden sürüyor. Yılın ilk iki ayında, 37’si çocuk olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın verilerine göre, 4 Ocak’ta Didim açıklarında 12’si çocuk olmak üzere 27 göçmen kurtarıldı.
6 Ocak’ta ise Kuşadası açıklarında 22’si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 1 kaçakçı yakalandı. 23 Şubat’ta ise Kuşadası açıklarında 3’ü çocuk olmak üzere 33 göçmen daha güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kaynak: İHA