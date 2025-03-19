Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya-Eskişehir kara yolu 8. Kilometresinde Ramazan D. yönetimindeki gübre yüklü tır, kavşakta İsmail Küçükarslan'ın kullandığı yemek şirketine ait kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan ile aynı araçtaki bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Küçükarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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