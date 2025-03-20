Çarpıcı Kulis: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmalar AKP'de Rahatsızlık mı Yarattı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve davalar devam ederken flaş gelişmeler yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, aralarında İmamoğlu’nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Diploma iptali kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Diploma iptaline tepkiler sürerken İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde evine operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve çok sayıda isim gözaltına alındı.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasında "suç örgütü lideri" olarak tanımlandı. İmamoğlu’na ayrıca "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltildi.

SARÇANE'DE ON BİNLER TOPLANDI

Operasyona başta CHP'liler olmak üzere toplumun her kesiminden tepki yağdı. On binlerce kişi dün akşam Saraçhane meydanında durumu protesto etti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dünya kamuoyundan da tepki geldi.

'AKP DE RAHATSIZ'

Ekonomim'den Besti Karalar'ın yazısına göre AKP’de bir grup da yaşananlara tepkili.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti’de bir grup ise tepkili. İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin, 'Bu en fazla zaman aşımına uğrardı. Kamuoyunda oluşan algı rahatsız edici. Bu bize de zarar verir' yorumları yapıldı."

Kaynak: Ekonomim