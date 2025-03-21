Gazeteci İsmail Saymaz Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi. Saymaz, savcıya ifade verecek.

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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Saymaz, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Saymaz'ın sağlık kontrolünün ardından savcıya ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İsmail Saymaz evinden gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Saymaz'ın Gezi direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.

Saymaz'ın Gezi olaylarına katılım sağlamaya çalıştığı iddia edildi:

"Ayrıca kendisi hakkında yapılan açık kaynak çalışmalarında kişisel sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olayları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu ve bir plan ve senaryo dahilinde yürütülen kalkışma olaylarını tüm ülkeye yaymaya çalıştığı, gezi parkında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ve bu suretle de üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım suçunu işlediği anlaşılan İsmail Saymaz yakalanarak gözaltına alınmış olup arama işlemleri devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir. Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirilerek devam edecektir."

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda, “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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