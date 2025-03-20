Gazeteci İsmail Saymaz'ın İfadesi Başladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesine başlandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz'ın İfadesi Başladı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, “Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Saymaz'ın emniyetteki ifadesinin alınmaya başladığı öğrenildi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Saymaz, gözaltına alınmasına ilişkin avukatı Aslı Kazan aracılığıyla yayınladığı mesajında şunları aktarmıştı:

"Can Atalay’ı, Gezi parkından önce de, sonra da toplumsal gelişmelerle ilgili tüm davaların avukatı olarak tanıdım. Görüşme yoğunluğumuz bundan ileri geliyor. Çiğdem Mater’i hem sosyal çevreden hem eşi ve annesi meslektaşım olduğu için biliyor ve tanıyorum. Mücella Yapıcı’yı haber kaynağı olarak aradım ve görüştük.

Gezi olaylarını, 1 Haziran’dan itibaren muhabir olarak takip ettim. Olay ve gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım. Sokağa davet ve provokasyon diye yorumlanabilecek hiçbir paylaşımda bulunmadım. Siyasi iktidara yönelik antidemokratik yaklaşımlardan, Erdoğan ve ailesine yönelik saldırgan bir dilden uzak durdum. Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde rol aldım. Yalnızca, bu eylemler sırasında, başta Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi olmak üzere insan hakkı ihlallerini kaleme aldım. Bu gazetecilik çabam hem ulusal hem de uluslararası basın örgütleri tarafından ödüllendirilmiştir.

'SUÇSUZ VE MASUMUM'

12 yıl boyunca bir kez bile Gezi parkı eylemlerinden dolayı suçlanmadım ve sorumlu gösterilmedim. Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum. Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Haftalardır devam eden itibar suikastlarının ne denli karalamaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sımsıkı sarılıyor, herkese selamlarımı iletiyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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