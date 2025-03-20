Kar Tatilin Altın Kentinde Pistler Bomboş Kaldı
Kar tatilinin popüler kayak adresi Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 58 santimetreye çıktı, sıcaklık ise eksi 7 dereceye kadar düştü. Kayak pistlerinin boş kalması ise büyük dikkat çekti.
Bursa Uludağ’da sıcaklıklar en düşük eksi 7 derede sürerken, kar kalınlığı ise 53 santimetreyi buldu. Kayak merkezleri arasında nam salan yerde kayak pistlerinin boş oluşu endişe uyandırdı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre sezonun, Ramazan Bayramı’na kadar devam etmesi ön görülüyor.
Kaynak: İHA