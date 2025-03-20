Kar Tatilin Altın Kentinde Pistler Bomboş Kaldı

Bursa Uludağ’da sıcaklıklar en düşük eksi 7 derede sürerken, kar kalınlığı ise 53 santimetreyi buldu. Kayak merkezleri arasında nam salan yerde kayak pistlerinin boş oluşu endişe uyandırdı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre sezonun, Ramazan Bayramı’na kadar devam etmesi ön görülüyor.

Kaynak: İHA