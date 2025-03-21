Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 54 Gözaltı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 54 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 54 Gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılara yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Sosyal Medyada 'İmamoğlu' Operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 54 Gözaltı! - Resim : 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, 54 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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