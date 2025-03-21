Kocaeli'de Üniversite Protestolarında 6 Öğrenciye Gözaltı
Kocaeli Üniversitesi’nde İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına protesto yaparak tepki gösteren öğrencilerden 6’sı gözaltına alındı.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde öğrenciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde bir araya geldi.
İzmit Kent Meydanı’na yürümek isteyen yaklaşık 100 öğrenci, 400 metre mesafedeki üniversitenin B Kapısına yürümeye çalıştı. Barikatı aşmaya çalışan öğrencilere polis izin vermedi. Çıkan arbedede 2 kişi hafif yaralandı, 6 öğrenci ise gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: