Kocaeli'de Üniversite Protestolarında 6 Öğrenciye Gözaltı

Kocaeli Üniversitesi’nde İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına protesto yaparak tepki gösteren öğrencilerden 6’sı gözaltına alındı.

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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde öğrenciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde bir araya geldi.

Kocaeli'de Üniversite Protestolarında 6 Öğrenciye Gözaltı - Resim : 1

İzmit Kent Meydanı’na yürümek isteyen yaklaşık 100 öğrenci, 400 metre mesafedeki üniversitenin B Kapısına yürümeye çalıştı. Barikatı aşmaya çalışan öğrencilere polis izin vermedi. Çıkan arbedede 2 kişi hafif yaralandı, 6 öğrenci ise gözaltına alındı.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularÜniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses OldularGüncel

Kaynak: DHA

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