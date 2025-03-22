İBB’den Kültür A.Ş.’ye Yönelik İddialara Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyeye yönelik başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturmalara yönelik olarak kamuoyunda gündeme getirilen iddialara dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Mert Odabaş Mert Odabaş
İBB’den Kültür A.Ş.’ye Yönelik İddialara Yanıt

Belediye tarafından yapılan çok açıklamada, iBB iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.’nin 2020-2024 yılları arasında 395 milyon liralık fatura kesildiği ancak 193 milyon liralık ödeme yapıldığı; geri kalan tutarın akıbetinin belli olmadığına yönelik iddiaya yanıt verildi.

‘HERHANGİ BİR BORÇ BULUNMAMAKTADIR’

İBB açıklamasında, MASAK raporunda yalnızca banka transferleri dikkate alındığı için tahsilat eksik gibi gösterildiği belirtilirken, gerçekte ise şirketin İstanbul Kültür A.Ş.’ye herhangi bir borcunun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, raporda yer alan “Aradaki farkın kaynağı bilinmemektedir” ifadesinin eksik bilgiye dayalı ve dezenformasyon içeren bir yorum olduğu belirtildi.

‘DEZENFORMASYONLARLA MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR’

Açıklamanın devamında, İBB’nin bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket ederek suç duyurusunda bulunduğu ifade edilirken; “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ifade tutanağı üzerinden çelişki yaratma amacı güden dezenformasyonlara karşı mücadelemiz, kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına olan inancımızla sürecektir” ifadeleri kullanıldı.

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