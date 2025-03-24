Samsun'da Cinayet Hükümlüsü Firari Yakalandı

Samsun'da, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Samsun'da Cinayet Hükümlüsü Firari Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında E.B.’yi tespit etti.

Yapılan takip sonucunda yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan E.B., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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