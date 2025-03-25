Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.
CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır."
Kaynak: ANKA
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