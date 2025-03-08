Beyoğlu Belediyesi'ne Operasyon İddiasına Başkan Güney'den Açıklama

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediyeye yönelik iddialara yanıt verdi. İddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayan Güney, "Beyoğlu Belediyesi’ne operasyon yapılacak" söyleminin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu söyledi. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür girişimlere karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Güney, "Beyoğlu halkının teveccühüyle göreve geldim ve bugüne kadar hesabını veremeyeceğim hiçbir icraatım olmadı" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Beyoğlu’nda doğup büyüdüğünü, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başladığını ve CHP çatısı altında Beyoğlu İlçe Başkanlığı dahil birçok görev üstlendiğini hatırlatan Güney, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'BAZI ÇEVRELER RAHATSIZ'

Belediye yönetimini devraldıktan sonra Beyoğlu’nda halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettiklerini vurgulayan Güney, kamu kaynaklarını halkın hizmetine sunmalarının bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını dile getirdi. "Emekli Evleri, Emekçi Evleri, öğrencilere beslenme paketleri, su sebilleri, ring seferleri ve Engelsiz Taksi gibi projelerimiz, kamu kaynaklarının halk lehine kullanılmasını istemeyenlerin tepkisini çekiyor" dedi.

'SEN DOĞRU DUR; EĞRİ BELASINI BULUR'

Şahsına yönelik karalama kampanyalarının Beyoğlu halkı nezdinde karşılık bulmayacağını belirten Güney, "Beni tanıyan herkes bilir ki vatanın bölünmez bütünlüğüne bağlı, hukuk ve demokrasi ilkelerinden taviz vermeyen bir belediye başkanıyım. Terör ve şiddetin her türlüsüne karşıyım ve bunu herkes bilir. Kimse beni bu tür unsurlarla ilişkilendirmeye cüret edemez" şeklinde konuştu.

Beyoğlu’na hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan İnan Güney, "Sen doğru dur, eğri belasını bulur" sözünü hatırlatarak, "Şahsıma yönelik bu ucuz karalama çabalarının takdirini Beyoğlu halkına ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA