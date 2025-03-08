Kazı Yaparken Doğal Gaz Borusunu Deldiler

Olay, saat 11.00 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında yaşandı. Kazı çalışması yapıldığı esnada doğal gaz boru hattı delindi.

Gaz açığa çıkarken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve doğal gaz dağıtım şirketlerine bağlı ekipler yönlendirildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, işçiler kazı alanından uzaklaştırıldı. Doğal gaz hattının onarımı için ekipler tarafından çalışma başlatırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA