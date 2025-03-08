Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Yaşam Savaşını 16 Gün Sonra Kaybetti

Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek 3 otomobile çarpan vatandaş yaşam savaşını kaybetti.

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Burdur’da direksiyon başındayken 20 Şubat’ta kalp krizi geçirip, 3 otomobile çarpan Hilmi Kınay isimli vatandaş, 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

20 Şubat’ta Burdur İstasyon Caddesi’nde meydana gleen olayda 72 yaşındaki Hilmi Kınay isimli vatandaşın kullandığı araç önce 2 otomobile daha sonra da karşıdan gelen otomobile çarptı.

Sağlık ekibinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kınay, Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kınay 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: DHA

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