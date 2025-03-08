Devrilen Beton Mikserin Şoförü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Yeşilkonak köyü mevkisinde yaşandı.

Cemil Kayhan idaresindeki 56 DA 724 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak yan yattı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler araç içinde Kayhan'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Kayhan'ın cenazesi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA