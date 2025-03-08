Korsan Taksicilik Yaptığı İddia Edilen Kişiyi Gasp Eden 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Bayraklı’da bir korsan taksiyi gasp eden 4 şüpheliden 3’ü hakkında tutuklama kararı verildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen olayda, korsan taksicilik yaptığı iddia edilen H.Y.K.'ye ait otomobil, aracına binen şüpheliler tarafından tabanca tehdidiyle gasp edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçti. Polis, şüphelilerin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin tamamı aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Mobese kameralarının aracın gasp anını anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö., C.T. ve K.B. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA