Bıçaklanan Öğrencinin İmdadına Halk Otobüsü Şoförü Koştu: Zamanla Yarıştı

Kocaeli'de bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan lise öğrencisini halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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Kocaeli’de bıçaklı saldırı sonucu yaralanan lise öğrencisi halk otobüsü şoförünün çabalarıyla hastaneye yetiştirildi. Zamanla yarışılan anlar araç içi kamerasına yansıdı.

6 Mart’ta Bağkarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ö.Ş.Ö. (17), olaydan 1 gün önce kavga ettiği, başka bir okulun öğrencisi olan H.M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. H.M.M. kaçarken, okuluna 200 metre uzaklıkta saldırıya uğrayan Ö.Ş.Ö. duraktan halk otobüsüne bindi. Ö.Ş.Ö.'nün yaralı olduğunu fark eden otobüs şoförü Gökhan Yeğe, aracını 1 kilometre uzaklıktaki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü.

Lise öğrencisi hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolculardan biri de yaralı öğrenciye müdahale etti.

Kaynak: DHA

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Kocaeli Bıçaklı Saldırı
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