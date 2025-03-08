Hakkari'de Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası Tamamlandı

Hakkari’de Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası' tamamlandı. Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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Hakkari'de Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası Tamamlandı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Hayata sporla yeşil ışık yak' sloganıyla düzenlenen Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası tamamlandı. Yıldızlar, kadınlar ve büyükler olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen turnuvada 58 sporcu yarıştı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, proje kapsamında 3 kategoride, 45 müsabakanın oynandığını ifade ederek, etkinliğin gençler arasında sporu teşvik etmenin yanı sıra sağlıklı yaşam bilincini de artırdığına dikkat çekti.

Turnuva sonucunda derece yapan sporculara Müdür Yıldırım ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: İHA

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