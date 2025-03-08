8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bu Yıl da Yasak! Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nde Kararlı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Taksim meydanına çıkmak isteyen kadınların yürüyüşü bu yıl da yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından alınan yasak kararı doğrultusunda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Buna rağmen kadınlar, saat 19.30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirmekte kararlı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bu Yıl da Yasak! Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nde Kararlı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bu yıl da Taksim’de yürümek isteyen kadınlara izin çıkmadı. Taksim’de yapılmak istenen Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanırken dün kurulmaya başlanan barikatlarla bütün sokaklar kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 'kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği' öne sürüldü. 8 Mart günü 08.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bu Yıl da Yasak! Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nde Kararlı - Resim : 1

Kaymakamlık açıklamasında Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar, Tünel Meydanı, Sıraselviler Caddesi, Karaköy Meydanı ve çevresi ile ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde başka yerlerde yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bu Yıl da Yasak! Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nde Kararlı - Resim : 2

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart etkinliğini yasaklaması kararına ilişkin idari işlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açıldığını duyurmuştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bu Yıl da Yasak! Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nde Kararlı - Resim : 3

Tüm yasaklamalara rağmen kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirmekte kararlı. Saat 19.30'da başlayacak yürüyüş için Sıraselviler Caddesi'ne çağrı yapılıyor.

Eylem saati yaklaşırken İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar kapatıldı. Sokakların büyük bölümünde İstiklal Caddesi'ne giriş engellenmiş durumda. Turistler de zor anlar yaşıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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