Dernekte Kumar Oynarken Yakalandılar

Samsun’un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığının belirlenmesinin ardından polis ekipleri tarafından binaya operasyon düzenlendi.

Binada yapılan denetimde bir masa etrafında kumar oynayan S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) hakkında işlem yapıldı.

Şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası kesilirken, Dernek Mesul Müdürü İ.T.U. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA