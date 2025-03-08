İstanbul'da İnanılmaz Hırsızlık: Papağanı Alıp Kayıplara Karıştı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir dükkana giren hırsız hiçbir malzemeye dokunmadan yalnızca papağanı çalıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Filiz Çalışkan, çok üzgün olduklarını belirterek, "Sabah 5'ten beri kızlarımla ağlıyoruz. Papağanımızı geri getirsin şikayetçi olmayacağız ifadelerini kullandı.

Bu sabah 05.00’te meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsız, orada bulunan papağanı çalıp kaçtı. O sırada olay yerinden geçmekte olan bir taksici dükkanın açık olduğunu görerek iş yer sahibine durumu haber verdi.

İş yerine gelen Filiz Çalışkan ve ailesi papağanlarının olmadığını gördü. Görüntüleri izleyen aile papağanın çalındığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, papağanı çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA