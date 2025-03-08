Yabancı Uyruklu Şahıslar 2 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 2 yabancı uyruklu şahsın üzerine sarılı şekilde 1 kilo 946 gram metanfetamin ele geçirildi.

Yabancı Uyruklu Şahıslar 2 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yabancı Uyruklu Şahıslar 2 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı - Resim : 1

Şüphelilere yapılan üst araması işleminde karın bölgelerinde ayrı ayrı ikişer adet toplamda 4 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 946 gram uyuşturucu el geçirildiğini ve el konulduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

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