Yabancı Uyruklu Şahıslar 2 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığı ifade edildi.

Şüphelilere yapılan üst araması işleminde karın bölgelerinde ayrı ayrı ikişer adet toplamda 4 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 946 gram uyuşturucu el geçirildiğini ve el konulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA