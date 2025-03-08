Samsun'da Kaçak Avcılığa 100 Bin TL Ceza

Samsun'da belgesiz avlanan 2 kişiye süreleri dışında avlandıkları, takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullandıkları, 19 karatavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurdukları için toplam 100 bin 700 TL idari ve tazminat cezası kesildi.

Samsun'da Kaçak Avcılığa 100 Bin TL Ceza

Samsun'da, avlanma kurallarını ihlal eden iki kişiye toplamda 100 bin 700 TL idari ve tazminat cezası kesildi. Şahıslar, belgesiz ve yasak süreler içinde avlanmanın yanı sıra, takozsuz yarı otomatik tüfek kullanarak 19 karatavuk, 5 öter ardıç ve 1 kargayı vurdukları için cezalandırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun DKMP Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ve Terme Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat sabahı Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, söz konusu iki kişiye belgesiz avlanma, yasak dönemde avlanma ve takozsuz yarı otomatik tüfek kullanma nedeniyle 32 bin TL idari ceza, vurdukları kuşlar nedeniyle ise 68 bin 700 TL tazminat cezası verildi.

Kaynak: DHA

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