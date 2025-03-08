Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'da Diploması Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'li yetkililerle Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşecek.

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'da Diploması Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya iştirak etmek üzere 9 Mart tarihinde Amman’ı ziyaret edecek.

BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINACAK

Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte, 15 Ocak 2025 tarihinde Suriyeli, 6 Ocak 2025 tarihinde Ürdünlü muhataplarıyla Ankara’da, 14 Mart 2024 tarihinde ise Iraklı muhataplarıyla Bağdat’ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti. Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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