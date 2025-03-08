22’si Çocuk 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 22’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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22’si Çocuk 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Mart günü Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik Botu KB-86 tarafından 22'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmeler, işlemlerinin yapılabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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