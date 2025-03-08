22’si Çocuk 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 22’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Mart günü Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot olduğunu belirledi.
Tespit üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik Botu KB-86 tarafından 22'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmeler, işlemlerinin yapılabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA
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