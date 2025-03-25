Şişli Belediyesi Kayyımı, Kent Lokantalarını Kapattı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması sonrası atanan Şişli Kaymakamı olan kayyım Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattı.

Nefes'te yer alan habere göre, iki kent lokantası bugün hizmet vermedi. Şişli Belediyesi kayyımı Ertürk'ün söz konusu talimatı sözle verdiği bildirildi.

Böylelikle, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ve İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunun 2 kent lokantası ile gezici olarak hizmet 1 kent lokantası bugün hiç açılmadı.

Kaynak: Nefes