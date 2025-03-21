Agrobay İşçileri Beraat Etti

İzmir Bergama'da faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve bu kararı protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” suçundan dava açılan 22 işçi beraat etti.

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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 22 kişinin Bergama 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanıkların beraatini istedi. Mahkeme savcının görüşü doğrultusunda sanıkların beraatına karar verdi.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Sanık avukatlarından Cansu Büşra Saygıner Zencirci, duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Zencirci kararın hayırlı olmasını dilerken, "Bu dosyaların tamamının, işçilerin, çiftçilerin, her türlü hak ihlaline karşı cürreti kuşananların susturulma, caydırılma çabası olduğunu tüm halkımız biliyor. Bugün bu beraat kararını işçilere, çiftçilere, yurttaşlık hakları gasp edilenlere örnek olması adına duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

‘HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ise beraatın doğru bir karar olduğunu belirterek, kararın işçilerin, çiftçilerin, köylülerin hak mücadelesinin meşru olduğunu gösterdiğini ifade ederken, “Hep beraber birlikte direne direne kazanacağız” şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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