Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan Y.K. ve Ö.K. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, B.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına AlındıUyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Afyonkarahisar Uyuşturucu
MİT’ten Daltonlar Suç Örgütüne Büyük Darbe! Kırmızı Bültenle Aranan Yönetici Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Yönetici Yakalandı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
İstanbul'da 'İmamoğlu' Yasakları! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da 'İmamoğlu' Ablukası
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız