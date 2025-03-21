İstanbul'da 'İmamoğlu' Yasakları! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Valiliği, aldığı önlemlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

21 Mart Cuma günü saat 14:00 ila 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar:

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu