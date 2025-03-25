Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024’te yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Sezin Sezgin otomobilin altında kalarak can vermişti. Minik Sezin’e çarpan aracın sürücüsü Hülya Ö.’ye ev hapsi cezası verildi.

Sürücü Hülya Ö. ifadesinde, kendini şu sözlerle savunmuştu: Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu.

Ece Sezgin, Hülya Ö.’nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hülya Ö. hakkında ‘Hakaret’ suçlamasıyla 6 Mart’ta iddianame düzenlendi.

'ALENEN HAKARET SUÇU'

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: Olaya ilişkin dosya içeriğinde mevcut kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde müşteki Ece Sezgin'in ‘nasıl çarptın’ dediği, şüpheli Hülya'nın agresif tavırlarla yerinden kalkarak ‘lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı’ şeklinde sözler söylediğinin tespit edildiği, böylelikle şüphelinin, müşteki Ece Sezgin'e ‘geri zekalı’ şeklinde hakaret içerikli sözler söyleyerek üzerine atılı bulunan alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakta.

Kaynak: DHA