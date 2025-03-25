Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha

Samsun’da 10 yaşındaki Sezin Sezgin’e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hülya Ö. hakkında, minik Sezin’in annesine hakaret suçlamasıyla da dava açıldı. Hülya Ö. İçin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son Güncelleme:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024’te yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Sezin Sezgin otomobilin altında kalarak can vermişti. Minik Sezin’e çarpan aracın sürücüsü Hülya Ö.’ye ev hapsi cezası verildi.

Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha - Resim : 1

Sürücü Hülya Ö. ifadesinde, kendini şu sözlerle savunmuştu: Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu.

Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha - Resim : 2

Ece Sezgin, Hülya Ö.’nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hülya Ö. hakkında ‘Hakaret’ suçlamasıyla 6 Mart’ta iddianame düzenlendi.

Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha - Resim : 3

'ALENEN HAKARET SUÇU'

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: Olaya ilişkin dosya içeriğinde mevcut kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde müşteki Ece Sezgin'in ‘nasıl çarptın’ dediği, şüpheli Hülya'nın agresif tavırlarla yerinden kalkarak ‘lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı’ şeklinde sözler söylediğinin tespit edildiği, böylelikle şüphelinin, müşteki Ece Sezgin'e ‘geri zekalı’ şeklinde hakaret içerikli sözler söyleyerek üzerine atılı bulunan alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakta.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri Greve Gitti Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri Greve Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor