Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve Bitiremedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kaleme aldığı kitabında vatandaşlara ekmek yemelerini tavsiye etmesi tepki çekti. Uzmanların sağlık açısından çok sayıda risk barındırdığına dikkat çektiği ekmeğin tüketilmesini tavsiye eden Erbaş, günlük besin ihtiyacının ekmek üzerinden karşılanabileceğini dile getirdi.

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Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve Bitiremedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Diyanet temsilcilikleri ve internette satılan “Ramazan Günlükleri” isimli kitabındaki ekmek ile ilgili önerileri tepki çekti.

VATANDAŞA EKMEK TÜKETİMİ TAVSİYE ETTİ

Ali Erbaş kaleme aldığı kitabında vatandaşlara ekmeğin “doyurucu” olması nedeniyle tüketme tavsiyesinde bulundu.

Ali Erbaş, ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısında “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Erbaş, ekmek tüketimi ile insanların günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamin ihtiyacının yüzde 27-63’ünü, B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağını iddia etti.

Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve Bitiremedi - Resim : 1

DİYANET’İN BÜTÇESİ 6 BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

Uzmanların sağlık açısından riskli olduğunu belirttiği ekmeği vatandaşlara tavsiye eden Ali Erbaş, Audi marka makam aracıyla gündeme gelmişti.

Kendisine gösterilen tepki hakkında değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanına bir Audi marka makam aracını çok gördüklerini ifade etmişti.

Başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 bütçesi 130 milyar liraya ulaşırken, 6 bakanlığı bütçesini geride bıraktı.

Ali Erbaş Vatandaşlara Doyurucu Diye Ekmek Yemelerini Tavsiye Etti, Öve Öve Bitiremedi - Resim : 2

BEYAZ EKMEĞİN ZARARLARI

Beyaz ekmek tüketiminin insan vücuduna çok sayıda zararı olduğu biliniyor. Uygun fiyatı nedeniyle sıklıkla tercih edilen ekmek, diyabet, obezite, kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

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Kaynak: Sözcü

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